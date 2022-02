Abruzzo: Pettinari su Tua, "molti disagi nel Pescarese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione davvero inaccettabile - spiega ancora Pettinari - poiché ai disagi che derivano dal taglio delle corse vanno a sommarsi altre criticità: la biglietteria chiusa la domenica, che vuol dire non solo non poter acquistare un biglietto per le lunghe percorrenze proprio nei giorni festivi, ma anche tener chiuso un punto di riferimento per ragazzi e famiglie dalle aree interne nei giorni in cui si raggiunge maggiormente Pescara per lo shopping o altro. Ulteriori problemi all'utenza riguardano le emettitrici e obliteratrici sugli autobus che sono inefficienti e, in alcune occasioni, inesistenti. Nel Piazzale terminal bus c'è una scarsa illuminazione e la segnaletica è inesistente rendendo pericoloso l'accesso al piazzale e creando confusione tra gli stalli delle corse pubbliche e private, con ripercussioni non solo sull'autista del mezzo ma anche per il povero cittadino che non è mai certo di dove sosterà il proprio bus. Senza contare il caos generato dalla mancanza di avvisi all'utenza per deviazioni dovute a lavori o altro. Relegare l'unica fonte di informazioni al sito online significa escludere tutta quell'utenza, maggiormente gli anziani, che non hanno un accesso a internet costante o facilitato. Gli anziani sono anche quelli che subiscono l'eccessiva mancanza sui bus di segnaletica luminosa, i display per intenderci, che indicano numero della corsa, percorso e fermate. Queste criticità esasperano l'utenza tanto da generare anche scontri e discussioni tra cittadini e personale viaggiante che spesso riceve manifestazioni di smarrimento e collera da parte dei viaggiatori. Non possiamo permettere che il personale, già sottoposto a turni massacranti, ai disagi dovuti ai mezzi vetusti e alla confusione nella gestione amministrativa, debba subire anche le rimostranze della cittadinanza facendo da capro espiatorio per una gestione che è fallimentare a livello centrale prima di tutto". (Gru)