Milleproroghe: Brunetta, sciolti importanti nodi che riguardano Venezia

19 luglio 2021

- Con una serie di emendamenti al dl Milleproroghe "sono stati sciolti importanti nodi che riguardano Venezia". Lo scrive su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rendendo noto di essere "ora al Caffè Florian a Piazza San Marco a Venezia con l’amico e assessore Michele Zuin". "Grazie a Forza Italia e a Michele, promotore del testo, da me sostenuto - prosegue - abbiamo evitato che per i negozi e i locali demaniali di San Marco e di tutta la città incombesse il rischio di aste: siamo riusciti a far slittare di tre anni le gare del Demanio, salvando attività commerciali storiche, dando nuovo ossigeno a negozianti ed esercenti già fortemente provati dalla crisi economica dovuta agli effetti della pandemia. Un risultato importantissimo per una ripresa rapida, che ha come faro quello di tutelare le attività del nostro centro storico veneziano".(Rin)