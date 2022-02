© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bandiera olimpica torna in Italia. I Giochi di Milano Cortina 2026 si avvicinano: due città simbolo e un evento straordinario che, dalla Lombardia al Veneto, passando per il Trentino e l’Alto Adige, sarà sviluppo, ripartenza, fiducia nel futuro. Il viaggio inizia ora". Lo sottolinea su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.(Rin)