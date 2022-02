Maltempo: Coldiretti, sos vento forte per danni e incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ allarme per l’arrivo del maltempo con vento forte che rischia di provocare danni ed incendi in un inverno caldo e siccitoso segnata da precipitazioni più che dimezzate. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta per vento forte in alcune regioni dopo che la tempesta Eunice ha devastato Regno Unito e Nord dell'Europa. L’inverno pazzo ha fatto segnare fino ad ora una temperatura superiore di 0.55 gradi rispetto alla media lungo la Penisola con punte di +3 gradi nel nord ovest, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi al mese di gennaio che è stato uno dei più asciutti mai registrati. E' caduta infatti – precisa la Coldiretti – il 56 per cento di acqua in meno con un pesante deficit a livello nazionale e l’allarme siccità nelle campagne. Una situazione preoccupante che – continua la Coldiretti – si vede con la scarsità di neve in montagna e nei livelli di fumi e laghi a partire dal Po che è in secca come d’estate ma anomalie sono evidenti anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 12 per cento di quello di Como al 28 per cento del Maggiore mentre il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,03 metri, piu’ basso che a Ferragosto. (segue) (Com)