Ex Ilva: Turco (M5s), bonifiche non sacrificabili per indifferenti e imprecisati processi di decarbonizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per preservare l’ambiente e la salute dei cittadini - prosegue - riteniamo fondamentale introdurre in sede di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) la Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (Viias), in modo da prevenire rischi alla salute dei cittadini e danni all’ambiente. Ciò per evitare gli errori del passato, così come avvalorato dal recente documento dell’Onu. È necessario realizzare un cambio di paradigma, passando dal misurare ex post i danni quando gli inquinanti superano le soglie consentite dalla legge, peraltro considerate già elevate dall’Oms, ad una valutazione preventiva ex ante dell’impatto che quegli inquinanti possono produrre sull’ambiente e sulla salute. Non possiamo parlare di transizione energetica ed ecologica senza uno strumento preventivo che permetta di valutare l’impatto che determinati inquinanti prodotti da certe produzioni hanno sull’ambiente e sulla salute. Taranto merita rispetto e prima di parlare di continuità produttiva del siderurgico, la città si attende concrete risposte nel segno della riconversione economica, sociale e culturale, avviata con il 'Cantiere Taranto' nel corso del governo Conte II, e che oggi registra un forte rallentamento", conclude.(Rin)