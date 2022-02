Molise: Nola (M5s), impegno Movimento per risolvere emergenza ambientale nella Piana di Venafro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull'emergenza ambientale nella Piana di Venafro, il Movimento 5 stelle si è speso e continuerà a farlo per risolvere l'annoso problema che coinvolge migliaia di cittadini. Lo ha fatto con atti e formulando proposte che tuttavia sono rimaste chiuse in un cassetto o peggio ancora lettera morta". Lo sottolinea il portavoce M5s in Consiglio regionale Vittorio Nola. "Al tempo stesso - prosegue - abbiamo criticato l'immobilismo dell'attuale Giunta regionale e del sindaco di Venafro nonché presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci. Ma le nostre non sono state critiche strumentali, bensì fatte con motivazioni chiare a tutti e che si rifanno all'inconcludenza, alle dichiarazioni di circostanza, alle accuse insensate le quali hanno soltanto contribuito a confondere l'opinione pubblica. L'esempio lampante, come ha sottolineato il parlamentare Antonio Federico, è che ad aprile 2021 la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria ha informato tutte le Regioni sulla disponibilità del ministero della Transizione ecologica a risanare la qualità dell'aria tramite nuovi investimenti. Parliamo di 220 milioni di euro, di cui ben 50 milioni riservati alle Regioni non sottoposte a procedure d'infrazione sul tema dalla Commissione europea, come il Molise". (segue) (Gru)