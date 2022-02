Molise: Nola (M5s), impegno Movimento per risolvere emergenza ambientale nella Piana di Venafro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma cos'ha fatto in questi dieci mesi l'Amministrazione regionale - si chiede ancora Nola - per ottenere questi fondi? Purtroppo, nulla. Nessuna manifestazione d'interesse, solo chiacchiere al vento e prese in giro ai cittadini costretti a convivere con il fenomeno dell'inquinamento. Quindi prima di sproloquiare o anteporre in maniera meschina interessi elettorali alla salute dei cittadini, bisognerebbe riflettere a fondo. Mentre attendiamo, probabilmente invano, un profondo esame di coscienza da parte di chi non ha fatto altro che attaccarci senza cognizione di causa, restiamo in attesa delle cosiddette 'diagnosi differenziali' da Ispra e Arpa Molise più volte richieste. Il Movimento 5 stelle continuerà a monitorare il problema dell'inquinamento lasciando agli 'strumentalizzatori seriali' la vacuità di polemiche fini a se stesse. Certamente si può e si deve fare di più, ecco perché molto volentieri ospiteremo a Venafro l'arrivo della sottosegretaria al Mite, Ilaria Fontana, per un incontro operativo da cui fare scaturire una pianificazione mirata per la risoluzione di un problema non più rinviabile, come peraltro rimarcato a più riprese anche dalle "Mamme per la Salute". (Gru)