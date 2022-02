Milano: Salvini, chiediamo dibattito in Parlamento su emergenza sicurezza in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Chiediamo dibattito in Parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano, e purtroppo non solo a Milano. Ministro e sindaco, tante chiacchiere ma risultati zero”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo gli accoltellamenti in zona Garibaldi nel capoluogo lombardo. (Rin)