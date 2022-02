Veneto: Zaia, chiedo al governo ripianare i fondi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Veneto Luca Zaia a margine dell’incontro col presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini svoltosi a Venezia, ha sottolineato le sue aspettative nei confronti del governo. “Che si ripianino i soldi e le spese della sanità visto che il Covid e ha letteralmente massacrato. In Veneto abbiamo avuto quasi 1,7 miliardi di euro di maggiori spese per Covid in questi 24 mesi. Il tema dell’autonomia resta per noi predominante ovviamente dobbiamo poi pensare a tutto quello che è il Pnrr e la sua calata nei territori perché sono 229 miliardi di euro che devono assolutamente essere investiti e con tempestività. Noi siamo pronti coi progetti, abbiamo un tavolo di partenariato aperto, stiamo raccogliendo progettualità e soprattutto stiamo investendo su progetti innovativi che riguardino filiere intere”.(Rev)