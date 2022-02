Piemonte: approvata delibera su indirizzi per sviluppare mercato volontario crediti di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

E' stata approvata oggi dalla giunta regionale del Piemonte la delibera che fornisce indicazioni e linee guida per la realizzazione di progetti per incentivare lo sviluppo del mercato volontario del carbonio. La delibera si inserisce nell'ambito delle politiche sui cambiamenti climatici, promuovendo anche in ambito non forestale il mercato volontario del carbonio, ovvero uno strumento per quelle aziende che, per raggiungere la 'carbon neutrality', possono abbinare a progetti di riduzione delle emissioni, i meccanismi della compensazione basata sulla capacità della vegetazione di rimuovere la Co2 atmosferica, contribuendo così a ridurre l'impatto sull'ambiente. (segue) (Rpi)