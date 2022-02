Sicurezza: Usic Carabinieri su scontri Torino, "siamo bersagli umani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora scontri durante le manifestazioni di piazza e esponenti delle forze dell'ordine feriti. Ieri a Torino, per l'ennesima volta, i carabinieri impegnati nei servizi di ordine pubblico hanno pagato il prezzo di una violenza ingiustificata". Lo sottolinea, in una nota, Davide Satta, segretario generale aggiunto dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic). "La libertà di manifestare il proprio dissenso è legittima e inviolabile, ma non può mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e trasformare gli agenti in bersagli umani. Sei carabinieri e un funzionario di polizia, a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, sono stati vittime di una violenza ingiustificata e a volte non abbastanza stigmatizzata. Basta. Siamo stanchi di subire, come siamo stanchi di essere accusati", conclude. (Com)