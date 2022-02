Energia: Confagricoltura, il Cdm semplifica e accelera sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della pubblicazione del testo definitivo licenziato ieri dal Consiglio dei ministri in materia energetica, Confagricoltura esprime apprezzamento per l'accelerazione sulla semplificazione e sulle risorse a disposizione per sviluppare ulteriormente le energie rinnovabili, che riguardano gli impianti tra 50 kw e 200 kw e l'iter autorizzativo. Rilevanti novità riguardano l'agrovoltaico, per cui si amplierebbero le tipologie costruttive, fermo restando la sinergia tra produzione agricola ed energetica. Importante – per Palazzo della Valle – sarebbe la dotazione di 267 milioni di euro per promuovere la produzione di energia elettrica green e l'autoconsumo per le Pmi con la realizzazione di impianti con potenza massima di 200 Kw. Bene anche il credito d'imposta, nel 2022 e 2023, per promuovere l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, per le imprese che investono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (segue) (Com)