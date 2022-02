Sardegna: sopralluoghi dell'assessore Salaris ai porti di Alghero e Oristano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella giornata di ieri, prima di visitare il porto di Alghero, l'Assessore Salaris ha effettato un altro sopralluogo presso il porto di Torregrande (Oristano), alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della cooperativa che gestisce il porto. Per la riqualificazione e manutenzione è necessario procedere con la razionalizzazione del porto e degli ambiti dedicati alle diverse funzioni, con l'ampliamento degli spazi a terra e degli specchi acquei protetti dedicati alla diportistica, oltre al riammodernamento e potenziamento della struttura per cui sono stati stanziati proprio in questi giorni 5,2 milioni di euro. Nel corso del sopralluogo è emersa l'insufficienza della ricettività del porto, soprattutto per imbarcazioni di media e grande dimensioni. Tra gli interventi necessari per rendere efficiente il porto figurano anche il ripristino degli originali tiranti idrici, l'adeguamento della dotazione impiantistica attualmente fortemente carente (soprattutto per quanto riguarda l'impianto antincendio, l'impianto di illuminazione, delle colonnine di erogazione per la distribuzione di energia elettrica, dei servizi idrici e per la mancanza di un impianto di raccolte delle acque di prima pioggia). È anche necessaria la redazione del Piano Regolatore Portuale. (Rsc)