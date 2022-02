Mediterraneo: a Firenze l'incontro tra i sindaci e i vescovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convegno "Mediterraneo frontiera di pace" e il "Forum dei sindaci del mediterraneo" sono i due eventi che vedranno protagonisti i sindaci e i vescovi del mediterraneo, in programma a Firenze dal 23 al 27 Febbraio. La presentazione questa mattina, nel Cenacolo di Santa alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, monsignor Antonino Raspanti, vicepresidente della Cei, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. Un evento che si concluderà con la visita a Firenze di Papa Francesco. All'appuntamento prenderanno parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Mario Draghi, il primo per la giornata inaugurale, il secondo per quella conclusiva. Il convegno "Mediterraneo frontiera di pace" e il "Forum dei sindaci del Mediterraneo" vedranno la presenza di una delegazione di circa 60 vescovi e 60 sindaci provenienti da quasi tutti i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, oltre ad ospiti di rilievo internazionale. "È interessante il fatto che vescovi e sindaci siano assieme – ha spiegato il presidente della Cei cardinale Bassetti - i vescovi porteranno quelli che sono gli effetti dell'annuncio del Vangelo, i sindaci ci mostreranno la situazione concreta dei popoli che essi rappresentano. Il confronto tra vescovi e sindaci – ha concluso - nella sintesi che farà il Papa, credo che sia un momento provvidenziale che va al di là di Firenze e del Mediterraneo". Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha voluto invece sottolineare: "Ricordando Giorgio La Pira vorrei dire che questa conferenza sul Mediterraneo sarà l'incontro della 'spes contra spem' che ha segnato la storia di Firenze. Perché se guardiamo al Mediterraneo oggi, alle guerre, alle crisi economiche, ai cambiamenti climatici, ai morti nel tentativo di venire in Europa – ha sottolineato - non possiamo che parlare di spes contra spem". (Civ)