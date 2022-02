Maltempo: Coldiretti, sos vento forte per danni e incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei boschi con i terreni secchi l’arrivo del vento – continua la Coldiretti - ha fatto scattare l’allarme incendi in netto anticipo rispetto alla normalità ma preoccupa anche la situazione nelle città dove il degrado del verde urbano lo rende particolarmente vulnerabile all’arrivo delle forti raffiche. Dall’analisi della Coldiretti sul rapporto 2021 dei vigili del fuoco si rileva che sono stati necessari ben 54mila interventi nell’ultimo anno per la presenza di alberi pericolanti nelle città italiane. Le piante – conclude Coldiretti – cadono per la scelta di essenze sbagliate per il clima, il terreno o la posizione, ma anche per gli errori sulle dimensioni e sul rispetto delle distanze per un corretto sviluppo delle radici, ma soprattutto per la mancanza di manutenzione adeguata con potature eseguite senza la necessaria professionalità. (Com)