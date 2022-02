Piemonte: Confagricoltura su peste suina, subito provvedimenti per abbattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo ordinanze esecutive per l'abbattimento dei cinghiali. Apprezziamo l'impegno della Regione che tramite l'assessorato alla Sanità ha chiesto al Governo di concedere agli allevatori un'indennità pari al 100 per cento del valore di mercato per l'abbattimento degli animali sani recettivi, com'è già avvenuto con l'influenza aviaria relativamente agli allevamenti a rischio in relazione alla loro ubicazione, però è necessario un approccio con procedure di tipo straordinario per superare questa emergenza. Lo ha affermato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte commentando la situazione della peste suina africana in Regione. (segue) (Rpi)