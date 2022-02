© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione pandemica in Piemonte continua a migliorare. Soltanto oggi sono stati ben 102 in meno i ricoveri da Covid. Nei reparti ordinari sono -100 mentre nelle terapie intensive -2. I nuovi casi sono 2.569, pari al 5,6 per cento dei tamponi eseguiti. Sul fronte dei decessi, l'Unità di crisi ne ha segnalati 16 di cui 3 avvenuti oggi. Mentre i guariti sono 4.836. (Rpi)