Emilia-Romagna: Bonaccini, le spese Covid siano a carico dello Stato

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto a margine dell’incontro col presidente del Veneto Luca Zaia svoltosi a Venezia, parlando del ristoro delle spese sostenute nell’emergenza Covid. “Ringrazio il governo che per il 2021 sostanzialmente ci ha riconosciuto un miliardo di euro a fronte del miliardo e 120 milioni che avevamo chiesto come regioni. Sono spese che abbiamo sostenuto per curare le persone, per fare prevenzione, per ricoverare, per fare le vaccinazioni. Grazie ad uno straordinario rapporto tra Stato, governo, commissario Figliuolo e regioni che sono quelle sul campo che fanno le somministrazioni siamo passati da essere l'italietta di inizio 2021 all'Italia che nel mondo è tra le regioni che ha vaccinato di più. Noi chiediamo che ci vengano riconosciute le spese che non possono aprire buchi nei nostri bilanci, peraltro solitamente molto ben gestiti. Quindi io voglio avere fiducia che, come avvenuto per il 2021, anche nel corso di quest'anno ci verranno riconosciute tutte le spese che abbiamo per difendere le persone”.(Rev)