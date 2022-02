Emilia-Romagna: Bonaccini, sì ai bandi per le spiagge, ma con premialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto a margine dell’incontro col presidente del Veneto Luca Zaia svoltosi a Venezia, parlando delle concessioni balneari. “Da noi abbiamo fatto addirittura un documento condiviso con tutte le associazioni di rappresentanza dei balneari. Noi crediamo che sia giusto andare a gara e ormai l'hanno capito anche i balneari. Crediamo però che quelle gare debbano prevedere delle premialità a riconoscere gli investimenti fatti, il valore, la professionalità e le identità di quello che rappresentano i nostri territori e poi garantire anche l'occupazione per tutti quelli che lavorano. Se siamo diventati un'industria turistica che fa gola al mondo e sono quasi tutti imprese familiari vorrà dire che lì c'è stato un di più e una capacità di intervenire. Quindi gare sì, però si vedano premialità per questi requisiti che abbiamo detto. Devono essere a nostro parere garantiti anche in bontà e in ragione del fatto di proseguire in una costa adriatica che ha qualità e ospitalità invidiate del mondo”.(Rev)