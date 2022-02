Piemonte: 28 milioni per politiche sociali destinate a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Regione Piemonte ha approvato il riparto di oltre 28 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali. Saranno fondi rivolti a 48 enti gestori e alle famiglie in situazione di vulnerabilità. "Si tratta di una fondamentale boccata d'ossigeno per gli enti gestori piemontesi che si sono distinti per efficienza e per i servizi offerti alla popolazione, in particolare i più fragili - ha affermato l'assessora al Welfare Chiara Caucino -. La scelta di destinare metà dei fondi a famiglie e minori non è certo casuale ma strategica e rientra nelle politiche che in questi anni sto portando avanti e che continuerò a sostenere per agevolare i nuclei più fragili e i più piccoli, che hanno bisogno sempre più di essere al centro della nostra azione politico amministrativa", ha concluso.