Sardegna: sopralluoghi dell'assessore Salaris ai porti di Alghero e Oristano

- Anche il porto di Alghero, infrastruttura strategica nella nautica da diporto per l'intero nord ovest dell'Isola, sarà oggetto di riqualificazione grazie al contributo della Regione. Si è svolto ieri, alla presenza del sindaco e dei rappresentanti della Capitaneria di porto, il sopralluogo dell'Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, nel corso del quale è emersa la necessità di realizzare una serie di interventi che renderanno più moderno ed efficiente il porto. Attualmente il Comune di Alghero è beneficiario di un finanziamento di 3 milioni per lavori di completamento e razionalizzazione del porto, nello specifico per il completamento del banchinamento del molo di sopraflutto. "Sono però necessarie risorse aggiuntive da impiegare nel ripristino della viabilità interna al porto, a cui deve aggiungersi un intervento sull'intero impianto di illuminazione per adeguamento per la messa a norma e il banchinamento – ha spiegato Salaris - Le richieste sono già arrivate e ora sono in fase di valutazione per circa 1,5 milioni di euro. Guardando invece al finanziamento da 3 milioni, sono di sei tipi gli interventi per la riqualificazione e la manutenzione necessari per modernizzare il porto di Alghero. Si tratta del banchinamento del molo di sopraflutto e dei lavori di scavo portuale per consentire l'accesso dei maxi yacht; riorganizzazione della aree a terra, delimitando gli ambiti di servizio ed individuando i percorsi e le aree a fruizione unicamente ciclopedonale, che si svilupperanno con continuità nell'ambito portuale in modo tale da prolungare l'affaccio della città sul mare; riqualificazione, dal punto di vista urbanistico ed estetico, dello spazio aperto portuale in continuità con quello del centro storico; manutenzione e adeguamento dell'illuminazione delle aree portuali, riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi alle aree portuali e potenziamento della segnaletica; ottimizzazione dello sfruttamento degli specchi acquei portuali predisponendo un piano ormeggi concepito secondo una logica unitaria; redazione del Piano Regolatore Portuale (in corso di ultimazione). (segue) (Rsc)