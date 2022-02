Sardegna: Solinas, potenziate le misure a favore dei genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sostegno alle famiglie per l'acquisto di servizi di supporto e accompagnamento ai neo-genitori e per i servizi socio-educativi della prima infanzia, rivolti ai bambini nella fascia dai zero ai tre anni. Lo ha stabilito la Giunta Solinas che, su proposta dell'assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, Mario Nieddu, ha approvato le linee guida per l'utilizzo, anche a titolo di rimborso spese, dei voucher che i Comuni, attraverso le risorse regionali, potranno erogare ai cittadini con figli a carico nella prima infanzia. "Parliamo di una misura che amplia ulteriormente la portata degli interventi a favore delle famiglie" dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas. "Gli investimenti nei servizi educativi per la prima infanzia e a sostegno delle competenze dei neo-genitori costituiscono una base solida per uno sviluppo sociale futuro, con ricadute positive su diversi livelli. Partendo da questo presupposto la Regione ha messo in campo importanti finanziamenti per l'abbattimento delle rette degli asili nido: 11 milioni di euro nel biennio 2020-2021, riconfermati fino al 2024". (segue) (Rsc)