Campania: De Luca, via libera a tre grandi progetti strategici Eav

- "Eav, dato il via libera a tre grandi progetti strategici per Napoli. Più di 300 mln per linea 10 della metropolitana, tenuto i primi 100 mln per piazza Garibaldi, 80 mln ai 40 già stanziati per Circumvesuviana, Afragola e Volla. Bando da 300 milioni per nuova segnaletica e inserire fibra ottica su linea ferroviaria. Fare autostrada di fibra ottica di proprietà della Regione. L’obiettivo è coprire tutta Regione. Sono di quegli interventi che parlano e costruiscono il futuro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)