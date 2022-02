Campania: De Luca, quasi sei anni per il piano paesaggistico della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Talora i tempi non dipendono da noi. Sapete che piano paesaggistico della Regione è materia concorrente e richiede co-pianificazione con ministero Beni Culturali. Questa procedura è partita quasi sei anni fa. E ancora abbiamo tempi biblici da parte del ministero. Ci auguriamo che ci sia un’accelerazione straordinaria perché senza nuovo piano abbiamo mezza Regione che rimane bloccata. Bisogna correre, i tempi delle burocrazie romane non sono compatibili con economia e vita degli esseri umani". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)