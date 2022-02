Campania: De Luca, puntiamo a dimezzare tempi della burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riprendiamo in mano il tema della sburocratizzazione. Ci sono stati rallentamenti nei due anni di Covid. Dobbiamo riprendere la tematica, e recuperare i mesi perduti. L’obiettivo è di fare in due anni della Campania la Regione più digitalizzata d’Italia. Abbiamo quasi completato il programma per sanità, presenteremo nei prossimi giorni il centro unico regionale di prenotazione. Si stanno costruendo svolte radicale nei servizi ai concittadini". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Pubblicato primo regolamento per semplificazione amministrative, ridotti i tempi di un terzo. Ma dobbiamo fare ancora di più. Dobbiamo dimezzare e pure eliminare tutta una serie di pareri e procedure che, salvo obblighi nazionali, possono essere eliminati. È lavoro da riprendere con grande determinazione".(Ren)