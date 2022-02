Campania: De Luca, su rifiuti da Tunisia ci siamo comportati da patrioti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto un episodio che voglio chiarire. Stanno arrivando in Italia rifiuti che erano accumulati nel porto di Sussa in Tunisia. Voglio chiarire che la Regione Campania non c’entra niente. Si è fatta carico di un problema che riguarda rapporti tra lo Stato italiano e la Tunisia. Un imprenditore aveva portato rifiuti in Tunisia, non tossici, con l’obiettivo di un trattamento in impianti per separazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Si è scoperto che in Tunisia questi impianti non esistono al punto che il ministro dell’ambiente tunisino è stato arrestato in Tunisia. Ha determinato problemi di rapporti, quei rifiuti sono rimasti stoccati in quel porto da un anno e mezzo. Il governo in Italia si era impegnato a risolvere il problema e non aveva fatto nulla. Avevano avuto rivolte e situazione difficile. Un mese fa l’ambasciatore tunisino in Italia ha chiesto di parlare con il presidente della Regione Campania. Ha chiesto a me un aiuto a risolvere il problema perché da un anno e mezzo non si concludeva nulla". (segue) (Ren)