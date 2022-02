Campania: De Luca, su rifiuti da Tunisia ci siamo comportati da patrioti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania ha aggiunto: Impianto provvisorio a Persano per verificare che non ce ne siano di tossici. Dopo di che facciamo la gara su delega del ministero dell’Ambiente per smaltire completamente. Dunque noi ci siamo comportati da patrioti. Abbiamo lavorato per difendere l’immagine e la dignità dell’Italia rispetto a un Paese per cui erano stati assunti impegni. Questo perché sia chiaro quello che è stato fatto". Infine Vincenzo de Luca ha concluso: "Tutti dal governo italiano ai gruppi parlamentari, dicano grazie a Regione Campania che ha dato prova di concretezza e operatività. Questo è tutto. Non voglio aggiungere altro". (Ren)