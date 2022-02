Campania: De Luca, su rifiuti Battipaglia (Sa) ha già avuto troppi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto a qualche iniziativa vergognosamente strumentale presa da qualcuno. Battipaglia non c’entra niente. Lo Stir per verificare i campioni prima di portarli a Persano, abbiamo eliminato questo passaggio. Battipaglia ha avuto già troppi problemi, era una stupidaggine ma dal punto di vista psicologico avrebbe creato problemi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)