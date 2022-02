© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto che dobbiamo tornare alla vita normale, facciamolo fino in fondo. Bellissimo risultato del Napoli a Barcellona, incontro straordinario. In bocca al lupo anche per il prosieguo, hanno meritato un risultato straordinario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)