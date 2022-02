Calcio: De Luca, la Salernitana si può salvare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambio di allenatore per la Salernitana, scelto allenatore di grande temperamento che ha dato prova di grande capacità organizzativa che ha portato alla salvezza. L’impresa è molto difficile ma sono fra quelli che ritengono che il destino si compie quando si realizza e non prima, diceva qualcuno. Fino all’ultimo istante utile bisogna combattere. Un campionato imprevedibile se si creano motivazioni giuste ci si può salvare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)