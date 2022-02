Emilia-Romagna: Bonaccini, per autonomia possibile convocazione a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto a margine dell’incontro col presidente del Veneto Luca Zaia svoltosi a Venezia, parlando dell’autonomia regionale e dei tempi per l’attuazione.”La ministra Gelmini aveva fissato dei tempi che portano a pensare che nelle prossime settimane verremo chiamati, se non altro per discutere. Io peraltro sono tra quelli che, aldilà che l’approdo ottimale come pensavamo fossero le intese, pensanco ci possa essere una mediazione che vede il Parlamento discutere ed approvare eventualmente una legge quadro che possa fissare criteri che valgono poi per tutti. Per l'Emilia Romagna l'autonomia non è mai stata una richiesta di avere più soldi, io anzi mi accontenterei di avere un euro in meno di quello che ci danno, basta che la gestione sulla programmabilità degli interventi, un po' di semplificazione e sburocratizzazione ci possa essere concessa e garantita. Credo che quando gestiamo le risorse trasferite dallo Stato siamo in grado di farlo e lo abbiamo dimostrato nel corso degli anni, si guardi ad esempio sui fondi europei o su altro versante”.(Rev)