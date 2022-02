Emilia-Romagna: Bonaccini, l’autonomia regionale è prevista dalla Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto a margine dell’incontro col presidente del Veneto Luca Zaia svoltosi a Venezia, parlando dell’autonomia regionale. “Quello che noi vorremmo vedere riconosciuto è un provvedimento che è in Costituzione e che ha visto passaggi importanti a partire da quando ho firmato una’intesa con l'allora presidente del Consiglio Gentiloni nel 2017. Mi auguro che ci si possa arrivare. Peraltro quella richiesta di autonomia l'abbiamo scritta con tutto il patto per il lavoro e per il clima della mia regione cioè insieme a tutte le parti sociali”.(Rev)