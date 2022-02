Emilia-Romagna: Bonaccini, molti progetti pronti per gli investimenti del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto a margine dell’incontro col presidente del Veneto Luca Zaia svoltosi a Venezia, parlando di alcuni dei progetti condivisi tra le due regioni. “Abbiamo la soddisfazione ad esempio che 55 milioni del Pnrr per la parte ministero della cultura sono già stati assegnati e sono risorse che vanno sul parco del delta del Po. I progetti dovranno essere gestiti dai due parchi regionali e dai comuni interessati. Noi confidiamo che tra quest'anno e il 2026 si possano fare tutti gli interventi che riguardano valorizzazione culturale e turistica e ambientale in un area così pregiata peraltro Mab Unesco. Abbiamo importanti ciclovie da quella del vento a quella del sole che va da Firenze verso Verona, oltre a quella Adriatica. Sono importanti investimenti perché il cicloturismo è uno dei fattori di nuovo turismo per altro che arriva da tutto il mondo che ci vede molto interessati anche proprio per i numeri che facciamo. Poi c'è il tema anche dell'asta del Po. Le regioni interessate Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna avranno a disposizione da Pnrr 350 milioni di euro, anche qui noi abbiamo già i progetti pronti e vogliamo nel giro di pochi anni realizzarli perché servono anche qui per un fatto di riqualificazione anche ambientale e naturalistica di quell’importantissimo bacino”.(Rev)