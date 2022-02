Piemonte: Confagricoltura su peste suina, subito provvedimenti per abbattimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la realizzazione della recinzione con reti metalliche intorno alla zona infetta abbiamo invitato l'assessorato, qualora quest'opera fosse ritenuta necessaria, a farsi parte attiva nelle sedi competenti affinché vengano avviati al più presto i lavori - ha continuato Allasia -. Riteniamo che la realizzazione dell'iniziativa, onerosa dal punto di vista finanziario non debba intaccare le risorse stanziate per incrementare il livello di bio-sicurezza degli allevamenti. (segue) (Rpi)