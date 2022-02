Veneto: Zaia, sull’autonomia non si torna indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto a margine dell’incontro col presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini svoltosi a Venezia, parlando dell’autonomia regionale. “E’un percorso iniziato, dal quale non si torna indietro e abbiamo fatto le nostre osservazioni, che sono al vaglio di palazzo Chigi. Adesso Draghi prenda in mano il dossier e la chiudiamo lì. Questa è un’istanza del popolo come quello veneto che con due milioni 273 mila veneti è andato a votare per il referendum del 22 ottobre 2017. E’ un'istanza che non ha colore politico, viene direttamente dai cittadini. Questo governo ha la possibilità di chiuderlo velocemente visto e considerato che la legge quadro è scritta. Se saranno accolte le nostre istanze il giro di qualche settimana potrebbe addirittura iscriverla in Parlamento. Oggi dipende tutto cosa decidono di fare a Roma”.(Rev)