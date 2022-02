Veneto: Zaia, molti progetti condivisi con l’Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia è intervenuto a margine dell’incontro svoltosi a Venezia col presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, parlando di alcuni dei progetti condivisi tra le due regioni. “Abbiamo parlato di viabilità condivisa, del grande progetto per il delta del Po ma anche per il fiume Po ricordo che ci sono più di 400 milioni di euro. Abbiamo parlato della nostra sfida della costa adriatica, quella che ho definito la nostra Costa del sol. Assieme a Massimiliano Fedriga, il sottoscritto e Stefano Bonaccini si vuole fare una comunicazione internazionale visto e considerato che siamo la realtà balneare più esclusiva è più importante a livello internazionale. E poi di molti altri progetti, del comparto fieristico, e dell'autonomia di cui abbiamo discusso in maniera approfondita”.(Rev)