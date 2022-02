Enti locali: Castelli, nuovo pacchetto di norme per 1,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel decreto 'Bollette', approvato poco fa in Consiglio dei ministri, sosteniamo gli Enti territoriali per 1,7 miliardi di euro. Tra i provvedimenti principali, di cui abbiamo discusso nei giorni scorsi con Anci e Upi, rientrano l’incremento di 50 milioni del Fondo per ristorare i Comuni dell’Imposta di soggiorno, un Fondo straordinario per i Comuni di 200 milioni per far fronte ai rincari e di 50 milioni per Città Metropolitane e Province, integriamo con 900 milioni il Fondo per la Rigenerazione urbana e destiniamo al Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici altri 100 milioni. 400 milioni sono destinati alle Regioni per le spese sanitarie”. Ad annunciarlo il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, secondo cui "il decreto prevede anche la realizzazione dell’anagrafe dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione, strumento che spinge al completamento della digitalizzazione della nostra Pa”. (Rin)