Infrastrutture: Bellanova, procediamo rapidamente con realizzazione nuova Tav

21 luglio 2021

- Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Programma Grandi Stazioni, Nodo Ferroviario Casalecchio di Reno: questi i tre punti di pertinenza Mims, all'ordine del giorno nella odierna seduta Cipess. In particolare, per quanto concerne la Torino Lione, il Cipess ha dato il via libera alla rimodulazione del cronoprogramma delle opere previste nei lotti costruttivi 3-4-5, senza modifica del quadro finanziario quanto alle risorse già destinate, e approvato il Lotto costruttivo 4. Gli interventi finanziati riguardano principalmente i lavori in Piana di Susa, l'avanzamento del Tunnel di Base, i lavori a Salbertrand, così confermando, sottolinea la viceministra Teresa Bellanova, "il nostro impegno per la realizzazione di un'opera ritenuta prioritaria, parte essenziale del Corridoio Mediterraneo che appartiene alla rete europea Ten-T". Con i nuovi interventi, si copre interamente quanto previsto per le aree comprese nella parte italiana della tratta internazionale (comuni di Susa - Salbertrand - Chiomonte – Giaglione - Bussoleno – Torrazza-Caprie). Attualmente sono stati scavati circa 30 km di gallerie e aggiudicati lavori per 4,9 miliardi di euro. (segue) (Com)