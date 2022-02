Veneto: fondi Pnrr per 90 autobus a idrogeno e 33 elettrici a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Venezia ha approvato oggi, su proposta degli assessori alla Mobilità Renato Boraso e alle Società partecipate Michele Zuin, la manifestazione di interesse da inviare al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione del Pnrr. Per il Comune di Venezia sono stati stanziati 87.451.102 euro da destinare all’acquisto di 123 nuovi autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale urbano. "Venezia guarda al futuro e dimostra di cogliere le occasioni messe a disposizione dal Pnrr per dare un ulteriore chiaro segnale di ammodernamento e di tutela dell'ambiente”, commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. I primi mezzi, 17 autobus elettrici e 16 a idrogeno, saranno acquistati entro il 31 dicembre 2024, gli altri entro il 30 giugno 2026. Parallelamente saranno realizzare le infrastrutture per la ricarica dei mezzi elettrici presso i depositi e un nuovo sistema di distribuzione dell’idrogeno per un investimento complessivo di circa 9,7 milioni di euro. “Questo progetto di investimento - aggiunge l'assessore Zuin - costituisce, dopo la positiva esperienza di dotare il Lido e Pellestrina di soli autobus elettrici, un significativo passo avanti verso una mobilità urbana sostenibile e ad impatto zero che porterà non solo benefici all’ambiente ma anche alla vivibilità della città in tema di minori emissioni sonore dei mezzi”.(Rev)