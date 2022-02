Campania: Iannone (Fd'I), De Luca manda i rifiuti da Tunisia nella piana del Sele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che De Luca abbia individuato ancora una volta la Piana del Sele quale territorio dove portare rifiuti, conferma che considera questa terra l’immondezzaio della Regione. La vicenda giudiziaria già rappresenta un'enorme vergogna per la Regione, che la dice lunga su quello che è il sistema dei rifiuti in Campania. Pensare ora di portare questo oscuro carico in quell’area della Regione è un crimine politico. La Piana del Sele ha già pagato un prezzo elevatissimo con la presenza concentrata di discariche, lo Stir, tanti impianti di trattamento privati ed i roghi. I cittadini e le imprese di agrotipicità, apprezzate in tutto il mondo, non si spiegano il perché di questo accanimento. Per Fratelli d’Italia scelta più infelice non poteva esserci". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, componente della Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e commissario regionale di Fd'I in Campania. (Ren)