Campania: Lega, De Luca ama inaugurazioni ma gli ospedali sono in tilt

- "Siamo curiosi di conoscere dal presidente De Luca, amante delle inaugurazioni dei nosocomi campani, quale sia la stagione del merito e la linea del rigore adottata. Le cronache ci raccontano di ospedali in tilt, senza personale, liste d'attesa interminabili, concorsi fatti e disfatti, delibere emesse e ritirate. Il presidente dovrebbe far seguire alle tante belle parole, e risponderci nel merito, e soprattutto rispondere a tanti precari campani in cerca di stabilizzazione e a tutti coloro che hanno superato fasi concorsuali e poi si sono ritrovati con un benservito. De Luca continua ad attaccare tutto e tutti per nascondere i suoi fallimenti e dimentica che lui e la sinistra, compreso il suo schieramento politico, governano la Regione da un ventennio, esclusi i 5 anni del centrodestra, e sono alla guida del Paese da quasi 10 anni. Il Fondo di Riparto Nazionale penalizza le regioni per il mancato conseguimento dei livelli essenziali di assistenza ed efficienza ed è stato firmato proprio dalla sinistra con l'allora Bassolino alla guida della Regione". Così in una nota la Segreteria regionale della Lega in Campania. (Ren)