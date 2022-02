Vaccino: ricerca Città Salute Torino conferma efficacia di lunga durata, dopo 8 mesi al 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine su 10 mila dipendenti di Città della Salute e Università di Torino rispetto all'efficacia nel tempo dei vaccini anti-Covid, ha dimostrato che anche a 8 mesi dalla vaccinazione l'efficacia resta superiore al 70 per cento. Lo studio è partito tra maggio e agosto 2020 con una prima fase dedicata alla stima della presenza del virus nella prima ondata pandemica tra i dipendenti del comparto sanitario. La ricerca ha confermato che il settore ha avuto un rischio virale più alto. La seconda fase, condotta a maggio 2021, aveva come obiettivo principale la valutazione della risposta immunitaria alla vaccinazione anti-Covid. Ed è in questa ricerca che si è scoperto un dato importante sull'efficacia delle somministrazioni. (segue) (Rpi)