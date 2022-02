Torino: il 18 e il 19 febbraio Lo Russo incontra parti sociali per confronto su futuro Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 18 e sabato 19 febbraio il sindaco di Torino Stefano Lo Russo incontrerà sindacati, terzo settore, organizzazioni datoriali e associazioni professionali per un confronto sul bilancio previsionale del Comune di Torino 2022-2024. "Sarà l’occasione - ha affermato Lo Russo - per un ampio confronto sui temi legati al futuro della città, agli importanti appuntamenti dei prossimi anni e ad un grande patto per lo sviluppo che coinvolga tutte le categorie interessate. La scommessa, è quella di un futuro all’insegna dell’occupazione di qualità e di uno sviluppo sostenibile che abbracci tutti i settori e i servizi strategici della città", ha concluso. (Rpi)