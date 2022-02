Sport: presentate le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Giro, Mauro Vegni, dal canto suo, nel ribadire che la tappa dell'anno scorso di Campo Felice, al di là della bellezza dei paesaggi e del percorso - è stata una delle più viste -, ha finito per risultare determinante, si è detto convinto che anche quella di quest'anno, con l'arrivo agli oltre 1.600 metri di Mammarosa, impreziosita dal passaggio sui due versanti del Blockhaus, si annuncia altrettanto epica. Si tratta di uno dei sei arrivi previsti in quota nel Giro 2022, tappa che arriverà quasi a metà Giro e quindi sarà tutt'altro che interlocutoria. "Puntare sui grandi eventi è stato un obiettivo dichiarato dal presidente Marsilio fin dall'inizio del suo mandato– ha dichiarato l'assessore allo Sport, Guido Liris - per esportare il brand Abruzzo al di fuori dei confini regionali e nazionali ed il Giro d'Italia di ciclismo è l'evento sportivo per eccellenza. Come Regione Abruzzo abbiamo dimostrato di essere interlocutori affidabili e seri anche durante il periodo della pandemia e questa attenzione nei nostri confronti da parte della Rcs è anche il risultato dell'impegno del sistema Abruzzo". "Un aspetto estremamente significativo – ha commentato l'assessore al turismo Daniele D'Amario - è che la nona e la decima tappa del Giro d'Italia toccheranno tutte e quattro le province abruzzesi in un connubio virtuoso tra costa e montagna. Un biglietto da visita invidiabile – ha concluso - per il nostro territorio che ha proprio nella varietà dei suo paesaggio una delle sue caratteristiche principali. Il Giro è ormai un evento globale e la ricaduta mediatica per l'Abruzzo è innegabile". (Gru)