Balneari: palazzo Chigi, proroga per tutto il 2023, bando concessioni dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si compone di due parti il provvedimento sulle concessioni balneari approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Come specifica palazzo Chigi, il provvedimento è innanzitutto composto da un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all’approvazione definitiva, che prevedono che le concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dal primo gennaio 2024 invece le concessioni saranno assegnate tramite gara. Al contrario le concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza. Accanto a questo emendamento, il provvedimento è composto anche da un disegno di legge che prevede una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. Gli obiettivi della delega sono: assicurare un utilizzo più sostenibile del demanio marittimo; favorirne la pubblica fruizione, promuovere un maggiore concorrenza sulle concessioni balneari. (segue) (Rin)