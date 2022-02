Balneari: palazzo Chigi, proroga per tutto il 2023, bando concessioni dal 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come specificano da palazzo Chigi, i principi e criteri dei decreti legislativi riguardano: l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate; l’affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con bando di gara almeno dodici mesi prima della loro scadenza; favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese, e di enti del terzo settore, con la definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione; l’adeguato rapporto tra tariffe proposte e qualità del servizio; migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità; assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema. (segue) (Rin)