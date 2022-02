Balneari: palazzo Chigi, proroga per tutto il 2023, bando concessioni dal 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre palazzo Chigi ha chiarito alcuni criteri per la scelta del concessionario: esperienza tecnica e professionale già acquisita, comunque tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori; soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura, hanno utilizzato la concessione come prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; previsione di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente; durata della concessione per un periodo non superiore a quanto strettamente necessario per garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici. (Rin)