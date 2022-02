Balneari: Caramanna (Fd'I), governo condanna settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo da organi di stampa che il governo avrebbe varato la riforma delle concessioni. È sconvolgente la decisione del Consiglio dei ministri che, all'unanimità, ha deciso di condannare un comparto strategico per la nostra Nazione come quello dei balneari". Lo dichiara il responsabile nazionale Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, Gianluca Caramanna. "Si sarebbe potuto aspettare la discussione parlamentare, invece si è preferito un accordo che accontenta l'Europa e non gli operatori che sono in un momento di grave crisi. Lascia perplessi e genera sgomento l'atteggiamento di chi, fino a ieri, si professava contrario alla direttiva Bolkestein e oggi, invece, si accoda a questa assurda decisone dell'esecutivo", conclude. (Rin)