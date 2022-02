Balneari: Bernini (FI), salvaguardare specificità coste italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le gare per le concessioni balneari non possono trasformarsi né in una punizione per i titolari che non possono veder andare in fumo anni di investimenti, né in una surrettizia concorrenza sleale da parte di grandi gruppi stranieri". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "La specificità delle coste italiane va salvaguardata, e occorre prevedere clausole di tutela rafforzate soprattutto per le microimprese. Questi sono punti per noi imprescindibili, ma ci dovrà essere anche un’interlocuzione con Bruxelles per chiedere conto della disparità di trattamento riservata all’Italia rispetto a Spagna e Portogallo”, conclude.(Rin)