Eutanasia: Gelmini, tema delicato, mi auguro che in Parlamento ci sia libertà di coscienza

- Quello dell'eutanasia "è un tema estremamente delicato, che interroga la coscienza e la fede di ciascuno di noi". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, intervistata a “Tg2Post” su Rai 2. "Io sono cattolica e fatico a pensare alla vita come a un bene nella disponibilità esclusiva di ciascuno, però al tempo stesso credo che si debbano rispettare le sofferenze di tante persone. È un tema estremamente difficile, su cui mi auguro che in Parlamento ci sia libertà di coscienza", ha aggiunto.(Rin)